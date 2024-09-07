Тейлор Фритц — о финале US Open: есть ощущение, что в воскресенье выйду на корт и выиграю

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался о предстоящем финале US Open — 2024, где сыграет с лидером мирового рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером. Матч пройдёт в воскресенье, 8 сентября.

«Играть с первой ракеткой мира никогда не бывает легко, но я всегда чувствовал себя хорошо, когда мы встречались друг с другом. Как будто его скорость ведения игры идёт мне на пользу, обычно я хорошо с ним играю. Каждый раз я наслаждался нашими матчами.

У меня такое ощущение, что в воскресенье я выйду на корт, сыграю очень хорошо и выиграю. Когда я показываю свой лучший теннис, то считаю себя достойным стать чемпионом турнира «Большого шлема», — приводит слова Фритца Punto de Break.