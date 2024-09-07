«Результат даёт надежду». Тейлор Фритц — об успехах американцев на US Open — 2024

12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц высказался о значимости US Open — 2024 для американских теннисистов. Напомним, два представителя США, Фритц и Фрэнсис Тиафо, играли в полуфинале турнира. Благодаря своей победе Тейлор стал первым с 2009 года американцем в финале турнира «Большого шлема».

«Этот результат даёт надежду всем американцам и показывает, что мы движемся в правильном направлении. Такие успехи побуждают молодых людей нам подражать. Я всегда хотел быть лидером этого поколения, но не думал, что смогу. Мне давно хотелось добиться такого результата, и это очень много значит для меня», — приводит слова Фритца Punto de Break.

В финале US Open — 2024 Тейлор Фритц сыграет с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.