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Алина Корнеева проведёт первый матч после семи месяцев отсутствия из-за травмы

17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева восстановилась после травмы. Спортсменка перенесла операцию на кисти руки, из-за чего не выступала семь месяцев.

Сегодня, 7 сентября, россиянка сыграет с представительницей Польши Мартиной Кубкой в первом круге квалификации турнира WTA-250 в Монастире.

На старте текущего сезона российская теннисистка впервые в карьере выступила на взрослом мэйджоре. На Открытом чемпионате Австралии Алина Корнеева успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке смогла пройти один круг, обыграв 52-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо.

В 2023 году Корнеева выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» – Australian Open и «Ролан Гаррос». Позднее Алина завоевала взрослый титул на турнире ITF (W-100) в Португалии. В конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF).