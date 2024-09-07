Тейлор Фритц вышел в первый финал ТБШ с 33-й попытки, это четвёртый показатель в истории

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в финал US Open — 2024 в мужском одиночном разряде. Напомним, в полуфинале он одолел соотечественника Фрэнсиса Тиафо в пятисетовом поединке.
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26-летнему Тейлору Фритцу потребовалось 33 участия на турнирах «Большого шлема», чтобы выйти в свой первый финал на мэйджоре. В Открытой эре только трём теннисистам понадобилось больше попыток перед выходом в первый в карьере финал «Шлема».
Лидером по этому показателю является испанец Давид Феррер, который вышел в свой первый (и единственный) финал «Шлема» с 42-й попытки, это случилось на «Ролан Гаррос» — 2013. Трёхкратный чемпион ТБШ швейцарец Стэн Вавринка в первом финале сыграл после 36 участий в основных сетках, а южноафриканец Кевин Андерсон — после 34.
- 7 сентября 2024
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