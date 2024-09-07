Билли Джин Кинг поздравила Янника Синнера с выходом в финал US Open — 2024

Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила первую ракетку мира итальянца Янника Синнера с дебютным выходом в финал Открытого чемпионата США — 2024. Он стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.
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«Поздравляю Янника Синнера с первым выходом в финал US Open!» — написала Билли Джин Кинг на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в полуфинале US Open — 2024 Синнер со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 обыграл британца Джека Дрэйпера. В матче за титул итальянец сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.
- 7 сентября 2024
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