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Билли Джин Кинг поздравила Янника Синнера с выходом в финал US Open — 2024

Билли Джин Кинг поздравила Янника Синнера с выходом в финал US Open — 2024
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Экс первая ракетка мира, бывший президент WTA американская теннисистка Билли Джин Кинг поздравила первую ракетку мира итальянца Янника Синнера с дебютным выходом в финал Открытого чемпионата США — 2024. Он стал первым итальянским теннисистом, вышедшим в финал US Open в одиночном разряде.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Поздравляю Янника Синнера с первым выходом в финал US Open!» — написала Билли Джин Кинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в полуфинале US Open — 2024 Синнер со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 обыграл британца Джека Дрэйпера. В матче за титул итальянец сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

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