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Андрей Чесноков назвал фаворита женского финала US Open — 2024

Андрей Чесноков назвал фаворита женского финала US Open — 2024
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала US Open — 2024 в женском одиночном разряде.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Соболенко играет очень сильно и мощно на этом турнире, я думаю, она будет фаворитом. Если у неё не будет каких-то психологических сбоев, что с ней иной раз случается, то она должна выиграть этот матч. На харде с ней мало кто может соревноваться, когда она в хорошей форме. Конечно, трибуны будут болеть за Пегулу, и это может сбивать, но, если Арина соберётся, её будет очень сложно остановить», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Сегодня, 7 сентября, шестая ракетка мира американка Джессика Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск.

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