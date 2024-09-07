Андрей Чесноков назвал фаворита женского финала US Open — 2024

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала US Open — 2024 в женском одиночном разряде.

«Соболенко играет очень сильно и мощно на этом турнире, я думаю, она будет фаворитом. Если у неё не будет каких-то психологических сбоев, что с ней иной раз случается, то она должна выиграть этот матч. На харде с ней мало кто может соревноваться, когда она в хорошей форме. Конечно, трибуны будут болеть за Пегулу, и это может сбивать, но, если Арина соберётся, её будет очень сложно остановить», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Сегодня, 7 сентября, шестая ракетка мира американка Джессика Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск.