Джек Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корт в матче с Янником Синнером

25-й номер рейтинга ATP британец Джек Дрэйпер рассказал о тошноте в матче US Open — 2024 с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
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«Нет, я не собирался сниматься с полуфинала «Большого шлема». Возможно, в последнем сете со стороны ситуация казалась не лучшей. Однако я всегда стараюсь выкладываться на полную. Сам по себе я очень тревожный. Когда во время игры всё усложняется, мне становится плохо, и я чувствую тошноту. До матча у меня не было никаких проблем. Сегодня была очень высокая влажность – выше, чем всю неделю до этого», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.
Сегодня, 7 сентября, завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата США между британским и итальянским теннисистами. Победу в трёх сетах одержал Синнер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Дрэйпера стошнило во втором сете.
- 7 сентября 2024
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