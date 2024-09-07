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Джек Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корт в матче с Янником Синнером

Джек Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корт в матче с Янником Синнером
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25-й номер рейтинга ATP британец Джек Дрэйпер рассказал о тошноте в матче US Open — 2024 с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Нет, я не собирался сниматься с полуфинала «Большого шлема». Возможно, в последнем сете со стороны ситуация казалась не лучшей. Однако я всегда стараюсь выкладываться на полную. Сам по себе я очень тревожный. Когда во время игры всё усложняется, мне становится плохо, и я чувствую тошноту. До матча у меня не было никаких проблем. Сегодня была очень высокая влажность – выше, чем всю неделю до этого», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Сегодня, 7 сентября, завершился полуфинальный матч Открытого чемпионата США между британским и итальянским теннисистами. Победу в трёх сетах одержал Синнер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Дрэйпера стошнило во втором сете.

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