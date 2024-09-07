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Людмила Киченок рассказала, что перенесла свадьбу из-за матча в паре на US Open — 2024

Людмила Киченок рассказала, что перенесла свадьбу из-за матча в паре на US Open — 2024
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Украинская теннисистка Людмила Киченок, выступающая в парном разряде, рассказала, что была вынуждена перенести день свадьбы из-за успешного выступления на US Open — 2024. Напомним, Людмила завоевала титул в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

US Open — парный разряд (ж). Финал
06 сентября 2024, пятница. 19:15 МСК
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Л. Киченок Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
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Китай
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«На среду мы назначили день свадьбы, но у меня был полуфинал.

Когда мы приехали в Нью-Йорк, мой парень узнал, где можно расписаться, потому что мы обручились больше года назад. Он нашёл здесь подходящее место и просто записался на приём на среду. Обычная процедура росписи. Но мне нужно было играть в полуфинале в тот день, и я сказала: «Может быть, в следующий раз. Но мы сделаем это где-нибудь, как-нибудь», — приводит слова Киченок официальный сайт WTA.

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