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«Слышала, ты должна была выйти замуж». Джессика Пегула прислала подарок Людмиле Киченок

«Слышала, ты должна была выйти замуж». Джессика Пегула прислала подарок Людмиле Киченок
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прислала шампанское и конфеты украинке Людмиле Киченок, которая стала чемпионкой US Open — 2024 в парном разряде. Американка, которая сегодня, 7 сентября, сыграет в финале Открытого чемпионата США в одиночном разряде, написала милое поздравление украинке.

Ранее Киченок рассказала, что была вынуждена перенести день свадьбы из-за успешного выступления на US Open — 2024. Фотографией подарка от Пегулы украинка поделилась на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Людмилы Киченок

«Слышала, что ты должна была выйти замуж в среду! Поздравляю с замечательным турниром, и хорошей тебе свадьбы!» — написала Пегула.

Джессика Пегула сыграет в финале US Open — 2024 с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матч начнётся не ранее 23:00 мск.

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