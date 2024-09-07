Янник Синнер назвал свои слабые места в преддверии финала US Open — 2024

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о своих проблемных местах в преддверии финала US Open — 2024
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Моя слабые места? Однозначно в игре у сетки. Иногда я упускаю мячи с лёта. Также — выбор ударов. Думаю, в некоторые моменты я мог бы сыграть лучше. Конечно, мы с командой знаем моменты, которые нужно улучшать. Например, сегодня следовало бы почаще выходить к сетке. Это вопрос времени. Я проигрывал матчи, делая всё правильно, а иногда побеждал, сыграв не лучшим образом. Поэтому всегда следует говорить с командой и пытаться найти баланс», — сказал Синнер на пресс-конференции.
В матче за титул итальянец сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.
- 7 сентября 2024
-
15:55
-
15:42
-
15:37
-
15:35
-
15:25
-
14:36
-
14:18
-
13:46
-
13:46
-
13:37
-
13:06
-
13:00
-
12:55
-
12:30
-
11:56
-
11:35
-
11:33
-
11:06
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
09:42
-
09:36
-
09:28
-
09:07
-
08:22
-
07:20
-
06:09
-
06:03
-
05:38
-
04:51
-
04:09
-
03:53
-
03:30
-
03:29