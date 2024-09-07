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Янник Синнер назвал свои слабые места в преддверии финала US Open — 2024

Янник Синнер назвал свои слабые места в преддверии финала US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о своих проблемных местах в преддверии финала US Open — 2024

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Моя слабые места? Однозначно в игре у сетки. Иногда я упускаю мячи с лёта. Также — выбор ударов. Думаю, в некоторые моменты я мог бы сыграть лучше. Конечно, мы с командой знаем моменты, которые нужно улучшать. Например, сегодня следовало бы почаще выходить к сетке. Это вопрос времени. Я проигрывал матчи, делая всё правильно, а иногда побеждал, сыграв не лучшим образом. Поэтому всегда следует говорить с командой и пытаться найти баланс», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В матче за титул итальянец сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем. Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.

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