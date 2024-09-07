«Мне это не нравится». Энди Роддик — об излишнем давлении на американских теннисистов

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик заявил, что ему не нравится, когда на американских теннисистов оказывают дополнительное давление по ходу турниров «Большого шлема».

«Очень хочу, чтобы американец выиграл US Open в воскресенье. Ненавижу это чувство тревоги, которое возникает каждый раз, когда кто-то из американских теннисистов приближается к цели. Вопросы, которые им постоянно задают об этом достижении. Мне это не нравится. Хочу, чтобы они смогли, чтобы победили. И, честно говоря, если кто-то из них разрушит проклятие, все они могут начать регулярно бороться за крупные трофеи», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

За титул US Open — 2024 представитель США Тейлор Фритц сразится с итальянцем Янником Синнером. Тейлор стал первым с 2009 года американцем в финале турнира «Большого шлема».