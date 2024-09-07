«Счастлива, что живу здесь». Кузнецова призналась в любви к Москве

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила москвичей с Днём города.

«С Днём рождения, Москва! Счастлива, что живу здесь. Любовь случилась не сразу, зато крепкая и нерушимая. В 2008-м ощутила всю прелесть и влюбилась навсегда в город, который постоянно прогрессирует, растёт и улучшается с каждым годом. Уверена, что дальше будет только лучше — сейчас у нас невероятные пейзажи, вкусные рестораны, прекрасный сервис, о котором говорят во всём мире. Признаюсь тебе в любви, моя Москва!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, в 2004 году Светлана Кузнецова выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). На других турнирах «Большого шлема» россиянка не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова выходила в эту стадию четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).