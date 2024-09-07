Сегодня, 7 сентября, шестая ракетка мира американка Джессика Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто станет чемпионкой US Open?
Теннисистки провели между собой семь очных матчей. В счёте личных встреч Соболенко уверенно лидирует — 5-2.
30-летняя Джессика Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Для 26-летней Арины Соболенко этот финал четвёртый в целом и второй на US Open. Белоруска дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024), в прошлогоднем финале американского «Шлема» она проиграла представительнице США Кори Гауфф.
- 7 сентября 2024
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