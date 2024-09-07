Гольфист Рори Макилрой посетил «американское дерби» в 1/2 финала US Open — 2024

Один из самых титулованных и популярных действующих гольфистов мира североирландец Рори Макилрой посетил матч 1/2 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между американцами 12-й ракеткой мира Тэйлором Фритцем и 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Макилрой попал в кадр официальной трансляции. Полуфинальный матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Фритца.
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Фото: Кадр из трансляции
Таким образом, Фритц стал первым американским теннисистом в финалах турниров «Большого шлема» за последние 15 лет. В финале US Open — 2024 представитель США встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP британца Джека Дрэйпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.
Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии.
- 7 сентября 2024
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