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Певец Трэвис Скотт посетил полуфинальный матч между Фритцем и Тиафо на US Open — 2024

Певец Трэвис Скотт посетил полуфинальный матч между Фритцем и Тиафо на US Open — 2024
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Известный американский певец Трэвис Скотт посетил матч 1/2 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между соотечественниками 12-й ракеткой мира Тэйлором Фритцем и 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо. Их матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Фритца.

Фото: Кадр из трансляции

В титульном матче US Open — 2024 Фритц встретится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP Джека Дрэйпера из Великобритании — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Турнир проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул турнир на ранней стадии. В прошлом году в финале соревнований он переиграл россиянина Даниила Медведева.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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