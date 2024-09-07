Итальянские теннисисты выходили в финал каждого из ТБШ в этом сезоне

В пятницу, 6 сентября, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл британца Джека Дрэйпера (7:5, 7:6 (7:3), 6:2) и вышел в финал US Open — 2024. Таким образом, в 2024 году на всех турнирах «Большого шлема» в финальном матче был представитель Италии.

Итальянские теннисисты в финалах ТБШ в 2024 году:

Australian Open. Янник Синнер — Даниил Медведев (Россия) — 3:5, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3;

— Даниил Медведев (Россия) — 3:5, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3; «Ролан Гаррос». Ига Свёнтек (Польша) — Ясмин Паолини — 6:2, 6:1;

— 6:2, 6:1; Уимблдон. Барбора Крейчикова (Чехия) — Ясмин Паолини - 6:2, 2:6, 6:4;

- 6:2, 2:6, 6:4; US Open. Янник Синнер — Тейлор Фритц (США) — 08.09.2024.

Представители Италии дважды терпели поражения в финалах ТБШ в этом сезоне и одержали одну победу. В воскресенье, 8 сентября, Янник Синнер в финале US Open сыграет с американцем Тейлором Фритцем. Начало матча запланировано на 21:00 мск.