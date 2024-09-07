Тейлор Фритц выиграл 11 пятисетовиков с 2020 года, больше только у Карлоса Алькараса

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц выиграл 11 пятисетовых матчей с 2020 года. Большего смог достичь только четырёхкратный чемпион ТБШ, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (12).

Однако отметим, что при таком количестве побед Фритц потерпел семь поражений, а Алькарас — всего одно.

Сегодня, 7 сентября, Фритц также одержал победу в пяти сетах. В 1/2 финала US Open — 2024 он оказался сильнее своего соотечественника, 20-й ракетки мира Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

В титульном матче US Open — 2024 Фритц встретится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP Джека Дрэйпера из Великобритании — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.