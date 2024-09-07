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Тейлор Фритц выиграл 11 пятисетовиков с 2020 года, больше только у Карлоса Алькараса

Тейлор Фритц выиграл 11 пятисетовиков с 2020 года, больше только у Карлоса Алькараса
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц выиграл 11 пятисетовых матчей с 2020 года. Большего смог достичь только четырёхкратный чемпион ТБШ, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (12).

Однако отметим, что при таком количестве побед Фритц потерпел семь поражений, а Алькарас — всего одно.

Сегодня, 7 сентября, Фритц также одержал победу в пяти сетах. В 1/2 финала US Open — 2024 он оказался сильнее своего соотечественника, 20-й ракетки мира Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

В титульном матче US Open — 2024 Фритц встретится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, который ранее переиграл 25-го в рейтинге ATP Джека Дрэйпера из Великобритании — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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