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26-летний Тейлор Фритц стал вторым самым возрастным игроком, впервые вышедшим в финал ТБШ

26-летний Тейлор Фритц стал вторым самым возрастным игроком, впервые вышедшим в финал ТБШ
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц, которому скоро исполнится 27 лет, стал вторым самым возрастным игроком в истории, впервые вышедшим в финал турнира «Большого шлема». Его результат превзошёл только соотечественник Маливай Вашингтон, который в возрасте 27 лет 15 дней вышел в финал Уимблдона-1996. Сегодня, 8 сентября, за победу на домашнем мэйджоре Фритц сразится с лидером рейтинга ATP, победителем Australian Open — 2024 Янником Синнером.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Напомним, ранее в матче 1/2 финала Фритц обыграл другого представителя США, 20-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

US Open (м). 1/2 финала
07 сентября 2024, суббота. 02:45 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 4 6 6
6 		5 6 4 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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