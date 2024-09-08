26-летний Тейлор Фритц стал вторым самым возрастным игроком, впервые вышедшим в финал ТБШ

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц, которому скоро исполнится 27 лет, стал вторым самым возрастным игроком в истории, впервые вышедшим в финал турнира «Большого шлема». Его результат превзошёл только соотечественник Маливай Вашингтон, который в возрасте 27 лет 15 дней вышел в финал Уимблдона-1996. Сегодня, 8 сентября, за победу на домашнем мэйджоре Фритц сразится с лидером рейтинга ATP, победителем Australian Open — 2024 Янником Синнером.
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Напомним, ранее в матче 1/2 финала Фритц обыграл другого представителя США, 20-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.
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Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
- 8 сентября 2024
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