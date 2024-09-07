Джессика Пегула — самая возрастная американка в истории, впервые вышедшая в финал ТБШ
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Шестая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Джессика Пегула является самой возрастной американкой в истории, впервые вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде.
Сегодня, 7 сентября, Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Для 26-летней Арины Соболенко этот финал четвёртый в целом и второй подряд на US Open.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
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