Марина Мельникова уступила белорусской теннисистке на старте квалификации турнира в Тунисе

Российская теннисистка 352-я ракетка мира Марина Мельникова не смогла выйти в финальной раунд квалификационного этап турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). В матче первого круга квалификации она уступила белоруске Алёне Фалей со счётом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету Мельниковой две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Белорусская теннисистка совершила одну двойную ошибку и выиграла пять брейк-пойнтов из шести. Обе спортсменки ни разу не подали навылет.

В матче за право сыграть в основной сетке турнира в Тунисе Фалей сыграет с победительницей встречи между украинкой Юлией Стародубцевой и Аманден Эсс из Франции.

Турнир в Монастире с призовым фондом $ 267 082 пройдёт с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс, которая в прошлом году обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.