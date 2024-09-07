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Пегула — четвёртая теннисистка, вышедшая в финалы Канады, Цинциннати и US Open за сезон

Пегула — четвёртая теннисистка, вышедшая в финалы Канады, Цинциннати и US Open за сезон
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Шестая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала четвёртой теннисисткой, вышедшей в финалы Канады, Цинциннати и US Open за один сезон.

До этого подобного результата добивались следующие теннисистки:

  • Рози Казальс в 1970 году (она выиграла турнир WTA-1000 в Канаде и проиграла в финалах двух остальных турниров);
  • Ивонн Гулагонг в 1973 году (выиграла турниры в Канаде и Цинциннати, но проиграла в финале ТБШ);
  • Серена Уильямс в 2013 году (выиграла WTA-1000 в Канаде и US Open, но проиграла турнир в Цинциннати).

Сегодня, 7 сентября, Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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