Пегула — четвёртая теннисистка, вышедшая в финалы Канады, Цинциннати и US Open за сезон
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Шестая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Джессика Пегула стала четвёртой теннисисткой, вышедшей в финалы Канады, Цинциннати и US Open за один сезон.
До этого подобного результата добивались следующие теннисистки:
- Рози Казальс в 1970 году (она выиграла турнир WTA-1000 в Канаде и проиграла в финалах двух остальных турниров);
- Ивонн Гулагонг в 1973 году (выиграла турниры в Канаде и Цинциннати, но проиграла в финале ТБШ);
- Серена Уильямс в 2013 году (выиграла WTA-1000 в Канаде и US Open, но проиграла турнир в Цинциннати).
Сегодня, 7 сентября, Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:00 МСК
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Джессика Пегула
Д. Пегула
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Арина Соболенко
А. Соболенко
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