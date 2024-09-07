Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали чемпионами US Open — 2024 в парном разряде
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Австралийские теннисисты Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали победителями US Open — 2024 в парном разряде. В финальном матче они обыграли немецкую пару Кевин Кравиц/Тим Пюц со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
US Open — парный разряд (м). Финал
07 сентября 2024, суббота. 19:15 МСК
Макс Пёрселл
Джордан Томпсон
М. Пёрселл Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 4
Кевин Кравиц
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Австралийский дуэт выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету немецкой пары одна подача навылет, шесть двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Ранее австралийский дуэт выиграл четыре турнира ATP в парном разряде. Макс Пёрселл также является чемпионом парного Уимблдона — 2022. Его партнёром на турнире в Великобритании был другой австралиец, Мэттью Эбден.
Комментарии
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