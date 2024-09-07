Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали чемпионами US Open — 2024 в парном разряде

Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали чемпионами US Open — 2024 в парном разряде
Комментарии

Австралийские теннисисты Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали победителями US Open — 2024 в парном разряде. В финальном матче они обыграли немецкую пару Кевин Кравиц/Тим Пюц со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

US Open — парный разряд (м). Финал
07 сентября 2024, суббота. 19:15 МСК
Макс Пёрселл
Австралия
Макс Пёрселл
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
М. Пёрселл Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Австралийский дуэт выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету немецкой пары одна подача навылет, шесть двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Ранее австралийский дуэт выиграл четыре турнира ATP в парном разряде. Макс Пёрселл также является чемпионом парного Уимблдона — 2022. Его партнёром на турнире в Великобритании был другой австралиец, Мэттью Эбден.

Материалы по теме
Елена Остапенко и Людмила Киченок стали чемпионками US Open — 2024 в парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android