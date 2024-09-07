Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали чемпионами US Open — 2024 в парном разряде

Австралийские теннисисты Макс Пёрселл и Джордан Томпсон стали победителями US Open — 2024 в парном разряде. В финальном матче они обыграли немецкую пару Кевин Кравиц/Тим Пюц со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Австралийский дуэт выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету немецкой пары одна подача навылет, шесть двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Ранее австралийский дуэт выиграл четыре турнира ATP в парном разряде. Макс Пёрселл также является чемпионом парного Уимблдона — 2022. Его партнёром на турнире в Великобритании был другой австралиец, Мэттью Эбден.