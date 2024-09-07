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«Этого оказалось недостаточно». Дрэйпер прокомментировал поражение от Синнера на US Open

«Этого оказалось недостаточно». Дрэйпер прокомментировал поражение от Синнера на US Open
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25-й номер рейтинга ATP британец Джек Дрэйпер прокомментировал поражение в матче 1/2 финала US Open — 2024, где он встречался с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2. Дрэйпера стошнило во втором сете.

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 3 2
             
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Я выложился по полной вчера, но это оказалось недостаточно. Поздравляю моего хорошего друга Янника Синнера с победой и желаю удачи в финале! Что касается меня, я должен продолжать совершенствоваться и двигаться вперёд. Спасибо всем за поддержку, которую я получил по ходу этого турнира. Это невероятно много значит для меня», — написал Дрэйпер в социальных сетях.

В финале US Open Янник Синнер сыграет с американцем Тейлором Фритцем завтра, 8 сентября.

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