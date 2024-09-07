«Я удивлена, что он проиграл так рано». Линдсей Дэвенпорт — о Новаке Джоковиче на US Open

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт из США прокомментировала выступление сербского теннисиста Новака Джоковича на US Оpen — 2024.

«Я удивлена, что он проиграл так рано, но всё равно я рада за него. После всего, что он сделал, ему было нелегко провести ещё один крупный турнир. Я действительно хочу, чтобы он хорошо отдохнул, играл так, как хочет, до конца сезона. Мы всегда забываем, что Новаку 37 лет, что он выступает уже 20 лет подряд. Ему нужно время, чтобы насладиться, повеселиться, а затем подготовиться к поездке в Австралию. Я верю, что в следующем году он сможет выиграть два или три турнира «Большого шлема», — приводит слова Дэвенпорт SportKlub.

Напомним, в третьем круге US Open — 2024 Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. В этом году он не выиграл ни одного титула на уровне АТР, но стал олимпийским чемпионом на Играх в Париже.