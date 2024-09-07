Кирьос ещё раз подколол Синнера из-за ситуации с допингом с помощью опроса для подписчиков

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает говорить о допинговом скандале первой ракетки мира представителя Италии Янника Синнера.

На своей личной странице в соцсети X он запостил опрос о том, кто из теннисистов выиграет финальный матч US Open — 2024, в которой сойдутся 12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц и Янник Синнер.

Фото: X @NickKyrgios

Рядом с фамилией Фритца Кирьос поставил эмодзи огня, орла и американского флага.

Около фамилии Синнера австралиец расположил эмодзи итальянского флага, а также крема и перчаток, что является прямой отсылкой к допинговому скандалу, в котором некоторое время назад оказался замешан первый номер рейтинга ATP.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

Отметим, что Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто раскритиковал ход дела Синнера и выразил недоверие итальянцу.