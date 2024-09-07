Янник Синнер и Лоренцо Музетти не включены в состав сборной Италии на матчи Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не будет принимать участие в групповом этапе Кубка Дэвиса — 2024. Он не включён в заявку сборной Италии на матчи группы А с Нидерландами, Бельгией и Бразилией, которые пройдут с 10 по 15 сентября в Болонье.

«Что касается Янника, который сказал нам, что готов к последним этапам соревнований в Болонье, то по согласованию с руководством федерации и его штабом мы решили освободить теннисиста от вызова в сборную и дать ему возможность полностью восстановиться», — сказал капитан сборной Италии Филиппо Воландри на пресс-конференции.

Составсборной Италии на матчи группового этапа Кубка Дэвиса — 2024: Маттео Берреттини, Маттео Арнальди, Флавио Коболли, Андреа Вавассори и Симоне Болелли. 18-я ракетка мира Лоренцо Музетти также попросил предоставить ему отдых и не вызывать в расположение сборной.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, Синнер проведёт финальный матч US Open — 2024. Соперником итальянца будет Тейлор Фритц из США.

Сборная Италии является действующим обладателем Кубка Дэвиса.