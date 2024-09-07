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Макинрой: не думаю, что уровень Соболенко сравним с лучшей формой Серены Уильямс

Макинрой: не думаю, что уровень Соболенко сравним с лучшей формой Серены Уильямс
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой сравнил игру 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс и двукратной чемпионки ТБШ белоруски Арины Соболенко.

«Соболенко стала лучше двигаться, но я не думаю, что её уровень сравним в лучшим уровнем Серены.

Очевидно, мы говорим о двух сильнейших теннисистках, которые когда-либо были в женском теннисе, но я бы всё равно поставил на то, что Серена её победит.

Я испытываю огромное уважение к Соболенко. Она улучшила свою игру, и именно поэтому она наконец-то выигрывает турниры «Большого шлема» и соревнуется в каждом турнире, в котором участвует», — приводит слова Макинроя Tennis 365.

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