Команда, которой владеет отец Джессики Пегулы, поддержала американку перед финалом US Open

Клуб Национальной футбольной лиги по американскому футболу «Баффало Биллс», владельцем которого является отец шестой ракетки мира Джессики Пегулы Терри Пегула, обратился к теннисистке перед финальным матчем US Open. Игроки записали ролик со словами поддержки. Сегодня, 7 сентября, Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Теннисистки провели между собой семь очных матчей. В счёте личных встреч Соболенко уверенно лидирует — 5-2.
30-летняя Джессика Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Для 26-летней Арины Соболенко этот финал четвёртый в целом и второй на US Open. Белоруска дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024), в прошлогоднем финале американского «Шлема» она проиграла представительнице США Кори Гауфф.
- 7 сентября 2024
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