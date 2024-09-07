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Команда, которой владеет отец Джессики Пегулы, поддержала американку перед финалом US Open

Команда, которой владеет отец Джессики Пегулы, поддержала американку перед финалом US Open
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Клуб Национальной футбольной лиги по американскому футболу «Баффало Биллс», владельцем которого является отец шестой ракетки мира Джессики Пегулы Терри Пегула, обратился к теннисистке перед финальным матчем US Open. Игроки записали ролик со словами поддержки. Сегодня, 7 сентября, Пегула и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграют в матче финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Теннисистки провели между собой семь очных матчей. В счёте личных встреч Соболенко уверенно лидирует — 5-2.

30-летняя Джессика Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Для 26-летней Арины Соболенко этот финал четвёртый в целом и второй на US Open. Белоруска дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024), в прошлогоднем финале американского «Шлема» она проиграла представительнице США Кори Гауфф.

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