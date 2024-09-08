Пегула — Соболенко: белоруска за час выиграла первый сет финала US Open — 2024

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко играет с американкой Джессикой Пегулой. Победу в первом сете одержала белорусская спортсменка со счётом 7:5. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Отметим, что это восьмой матч теннисисток друг против друга. В счёте личных встреч Соболенко уверенно ведёт — 5-2.

30-летняя Джессика Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Для 26-летней Арины Соболенко этот финал четвёртый в целом и второй на US Open. Белоруска дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024), в прошлогоднем финале американского «Шлема» она проиграла представительнице США Кори Гауфф.