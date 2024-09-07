Елена Приданкина повесила две «баранки» хозяйке корта в квалификации турнира в Тунисе

19-летняя российская теннисистка Елена Приданкина вышла в финал квалификационного раунда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис). В первом круге предварительного этапа она разгромила Нур Сахнун из Туниса, не позволив хозяйке корта взять ни одного гейма, — 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 48 минут. Российская теннисистка ни разу не подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%) и допустила две двойные ошибки. Её соперница выполнила один эйс и сделала две двойные ошибки. Спортсменка из Туниса на домашнем корте не заработала ни одного брейк-пойнта.

В матче за выход в основную сетку соревнований в Тунисе Приданкина сыграет с победительницей встречи между Зейнеп Сёнмез из Турции и бельгийкой Магали Кемпен.

Турнир в Монастире с призовым фондом $ 267 082 пройдёт с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс, которая в прошлом году обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.