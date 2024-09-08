Камилла Рахимова выиграла «челленджер» в Гвадаллахаре

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова стала победительницей хардового «челленджера» в Гвадаллахаре (Мексика). В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Германии 99-ю ракетку мира Татьяну Марию — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Россиянка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных (27%). На счету немецкой теннисистки девять эйсов, пять двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из семи заработанных (29%).

Это девятый титул 23-летней Камиллы Рахимовой в одиночном разряде на соревнованиях категории ITF. Также она является победительницей трёх турниров уровня WTA в парном разряде.