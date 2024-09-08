Арина Соболенко стала победительницей US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. За это время Соболенко сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Пегулы четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, в счёте личных встреч Соболенко уверенно ведёт — 6-2.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке: