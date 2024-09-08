Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. Таким образом, Соболенко стала 16-й теннисисткой в XXI веке, выигравшей US Open.

Чаще всех в этом столетии побеждала Серена Уильямс. На её счету пять побед в домашнем турнире.

Также US Open выигрывали Кори Гауфф, Ига Свёнтек, Эмма Радукану, Наоми Осака, Бьянка Андрееску, Слоан Стивенс, Анжелика Кербер, Флавия Пеннетта, Саманта Стосур, Ким Клейстерс (3), Жюстин Энен (2), Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Винус Уильямс.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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