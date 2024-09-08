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Арина Соболенко выиграла третий турнир «Большого шлема» за карьеру

Арина Соболенко выиграла третий турнир «Большого шлема» за карьеру
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В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Этот чемпионский титул стал для Соболенко первым в карьере на Открытом чемпионате США и третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее белорусская теннисистка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) — это ей удалось сделать два раза подряд в 2023 и 2024 годах.

При этом Открытый чемпионат США Арина Соболенко выиграла в своём втором матче за титул — в 2023 году она также играла в финале US Open, но уступила американке Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).

Турнирная сетка US Open — 2024
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