Арина Соболенко выиграла третий турнир «Большого шлема» за карьеру

В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Этот чемпионский титул стал для Соболенко первым в карьере на Открытом чемпионате США и третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее белорусская теннисистка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) — это ей удалось сделать два раза подряд в 2023 и 2024 годах.

При этом Открытый чемпионат США Арина Соболенко выиграла в своём втором матче за титул — в 2023 году она также играла в финале US Open, но уступила американке Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).