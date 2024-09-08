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Эмоции Арины Соболенко после победы на US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. После взятия последнего в матче гейма Соболенко на эмоциях упала на корт.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, в счёте личных встреч Соболенко уверенно ведёт — 6-2. Для Соболенко эта победа стала трёхкратной чемпионкой ТБШ.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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