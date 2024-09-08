Теннисистка из Беларуси впервые выиграла US Open в пятом по счёту финале

В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
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Этот финал Открытого чемпионата США стал пятым для представительниц Беларуси в женском одиночном разряде, при этом титул им удалось выиграть только с пятой попытки.
Ранее в финале US Open трижды играла Виктория Азаренко, которая в двух случаях (в 2012 и 2013 годах) уступила американке Серене Уильямс, а в 2020 году проиграла чемпионскую встречу Наоми Осаке из Японии. Ещё один неудачный белорусский финал на счету самой Соболенко, которая в 2023 году уступила в матче за титул американке Кори Гауфф.
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