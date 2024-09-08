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Теннисистка из Беларуси впервые выиграла US Open в пятом по счёту финале

Теннисистка из Беларуси впервые выиграла US Open в пятом по счёту финале
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В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Этот финал Открытого чемпионата США стал пятым для представительниц Беларуси в женском одиночном разряде, при этом титул им удалось выиграть только с пятой попытки.

Ранее в финале US Open трижды играла Виктория Азаренко, которая в двух случаях (в 2012 и 2013 годах) уступила американке Серене Уильямс, а в 2020 году проиграла чемпионскую встречу Наоми Осаке из Японии. Ещё один неудачный белорусский финал на счету самой Соболенко, которая в 2023 году уступила в матче за титул американке Кори Гауфф.

Турнирная сетка US Open — 2024
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