Теннисистка из Беларуси впервые выиграла US Open в пятом по счёту финале

В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Этот финал Открытого чемпионата США стал пятым для представительниц Беларуси в женском одиночном разряде, при этом титул им удалось выиграть только с пятой попытки.

Ранее в финале US Open трижды играла Виктория Азаренко, которая в двух случаях (в 2012 и 2013 годах) уступила американке Серене Уильямс, а в 2020 году проиграла чемпионскую встречу Наоми Осаке из Японии. Ещё один неудачный белорусский финал на счету самой Соболенко, которая в 2023 году уступила в матче за титул американке Кори Гауфф.