Арина Соболенко обратилась к Джессике Пегуле после победы на US Open — 2024

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. После завершения матча, давая интервью на корте, белорусская спортсменка высказалась о своей победе, обратившись к сопернице по итоговой игре турнира.

«О, боже. Я сейчас не могу найти слов. Так много раз я думала, что была близка к победе. Это была моя мечта. Наконец-то я получила этот прекрасный трофей… Он много значит. Это были трудные пару недель. Я знаю, как тяжело проиграть в финале, Джессика. Ты показываешь потрясающий теннис. Я более чем уверена, что ты его получишь. Не один, может быть, больше, но давай начнём с одного (смеётся). Во втором сете я просто молилась. А ты говоришь о том, чтобы я отдала тебе один сет», – сказала Соболенко на корте после матча.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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