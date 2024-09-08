Арина Соболенко повторила достижение Граф, Селеш, Хингис и Кербер на хардовых ТБШ

В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
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Благодаря этой победе Соболенко стала пятой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей в одиночном разряде оба хардовых турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open) за один сезон — с 1988 года, когда на Открытом чемпионате Австралии сменили травяное покрытие кортов на хард.
Ранее это по два раза удавалось сделать представительнице ФРГ Штеффи Граф (в 1988 и 1989 годах) и Монике Селеш из Югославии (в 1991 и 1992 годах), а также Мартине Хингис из Швейцарии в 1997 году и немке Анжелике Кербер в 2016 году.
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