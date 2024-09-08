Арина Соболенко объяснила свои слёзы после победы на US Open — 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о своих эмоциях после победы в финале US Open — 2024 над шестой в рейтинге WTA американкой Джессикой Пегулой — 7:5, 7:5. После завершения матча Соболенко упала на корт и не смогла сдержать слёз.

— Мы видели слёзы, когда ты проиграла в финале. Теперь мы видим другие слёзы.

— Я помню все эти тяжёлые поражения в прошлом году. Это может прозвучать просто, но никогда не отказывайся от своей мечты. Продолжай мечтать и продолжай усердно работать. Если ты действительно усердно работаешь и жертвуешь всем ради своей мечты, однажды ты достигнешь её. Я очень горжусь собой. Я никогда не говорю так. Но в самом деле, ребята, я очень горжусь. Я горжусь своей командой, потому что несмотря ни на что, с какой бы ситуацией мы ни сталкивались в этом сезоне и в прошлом, мы смогли пройти через это и завоевать все эти прекрасные трофеи. Их поддержка — это всё. Вы моя семья. Я не могу представить свою теннисную или личную жизнь без вас. Я действительно люблю вас. Я не часто это говорю, но говорю иногда. Я так сильно вас люблю. Спасибо вам за то, что вы есть, — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

Год назад в финале US Open — 2023 Арина Соболенко уступила американке Кори Гауфф со счётом 6:2, 3:6, 2:6.