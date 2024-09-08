Арина Соболенко выиграла 16-й титул в одиночном разряде
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В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
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|7
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Для Соболенко чемпионство на US Open — 2024 стало 16-м титулом WTA в одиночном разряде. Ранее белорусская теннисистка по два раза выигрывала Australian Open (2023 и 2024), а также турниры в Мадриде (2021, 2023) и Ухани (2018, 2019).
По одному титулу, помимо Открытого чемпионата США, Арина Соболенко выиграла в Цинциннати (2024), Аделаиде (2023), Дохе (2020), Нью-Хэйвене (2018), Чжухае (2019), Шэньчжэне (2019), Линце (2020), Остраве (2020) и Абу-Даби (2021).
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