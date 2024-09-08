«Будем много пить». Соболенко — о праздновании победы на US open

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о главном факторе своей победе в финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

«Наверное, мы будем много пить», – приводит слова Соболенко ESPN.

Отметим, в счёте личных встреч Соболенко уверенно ведёт — 6-2. Для Соболенко эта победа стала трёхкратной чемпионкой ТБШ.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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