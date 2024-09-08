Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будем много пить». Соболенко — о праздновании победы на US open

«Будем много пить». Соболенко — о праздновании победы на US open
Комментарии

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о главном факторе своей победе в финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Наверное, мы будем много пить», – приводит слова Соболенко ESPN.

Отметим, в счёте личных встреч Соболенко уверенно ведёт — 6-2. Для Соболенко эта победа стала трёхкратной чемпионкой ТБШ.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Турнирная сетка US Open — 2024 (ж)
Материалы по теме
Арина Соболенко назвала главный фактор своей победы на US Open — 2024

Теннисист с наибольшим количеством трофеев:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android