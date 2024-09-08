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Соболенко высказалась о своей команде после победы на US Open — 2024

Соболенко высказалась о своей команде после победы на US Open — 2024
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила свою команду после победы в финале US Open — 2024 над шестой в рейтинге WTA американкой Джессикой Пегулой — 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Без них я была бы не я. И, как я всегда говорю, вас, ребята, тоже бы не существовало. Так что я вас приветствую!” — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

Благодаря победе в финале Открытого чемпионата США — 2024 Соболенко выиграла свой третий турнир «Большого шлема» и свой 16-й титул WTA в одиночном разряде в карьере. Матч Джессика Пегула — Арина Соболенко стал пятым финалом US Open для белорусских теннисисток в истории, и первым, в котором представительница Беларуси смогла одержать победу.

Турнирная сетка US Open — 2024
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