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Соболенко выиграла 12-й матч подряд

Соболенко выиграла 12-й матч подряд
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В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Эта победа продлила серию выигранных матчей Арины Соболенко до 12. Белорусская спортсменка одержала семь побед на Открытом чемпионате США — 2024, который завершился для неё чемпионством. До этого Соболенко выиграла пять матчей кряду на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати, который также принёс ей титул.

Последнее на этот момент поражение Арина Соболенко потерпела 10 августа, уступив в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто американке Аманде Анисимовой (4:6, 2:6).

Турнирная сетка US Open — 2024
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