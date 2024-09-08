Соболенко выиграла 12-й матч подряд

В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
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Эта победа продлила серию выигранных матчей Арины Соболенко до 12. Белорусская спортсменка одержала семь побед на Открытом чемпионате США — 2024, который завершился для неё чемпионством. До этого Соболенко выиграла пять матчей кряду на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати, который также принёс ей титул.
Последнее на этот момент поражение Арина Соболенко потерпела 10 августа, уступив в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто американке Аманде Анисимовой (4:6, 2:6).
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