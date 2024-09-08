Соболенко вошла в пятёрку по проценту побед за сезон в женских одиночных ТБШ в XXI веке

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. Таким образом, Соболенко стала пятой по проценту побед за календарный год в женских одиночных турнирах «Большого шлема» в XXI веке.

Как сообщает Opta Ace, у Соболенко 94,7% побед на ТБШ в 2024 году. Больший процент был лишь у Серены Уильямс — 100% (2002), 96,3% (2015) и 95% (2003) и Жюстин Энен — 95% (2007).

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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