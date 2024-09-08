Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в финале второго турнира подряд

В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Открытый чемпионат США — 2024 стал вторым турниром подряд, на котором Соболенко обыграла в финале Пегулу. 19 августа эти же теннисистки встречались в финальном матче предварявшего US Open турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, победу в двух партиях — 6:3, 7:5 — также одержала представительница Беларуси.

Благодаря двум выигранным турнирам подряд с победами в финалах над Джессикой Пегулой Арина Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.