Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в финале второго турнира подряд
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В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
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|7
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Открытый чемпионат США — 2024 стал вторым турниром подряд, на котором Соболенко обыграла в финале Пегулу. 19 августа эти же теннисистки встречались в финальном матче предварявшего US Open турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, победу в двух партиях — 6:3, 7:5 — также одержала представительница Беларуси.
Благодаря двум выигранным турнирам подряд с победами в финалах над Джессикой Пегулой Арина Соболенко смогла продлить серию победных матчей до 12.
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