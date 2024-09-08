Арина Соболенко вышла в лидеры сезона по важному статистическому показателю

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. Таким образом, Соболенко стала теннисисткой с наибольшим количеством виннеров — активно выигранных мячей в женских одиночных турнирах «Большого шлема» в 2024 году.

Как сообщает Opta Ace, на счету белорусской спортсменки на данный момент 476 выигранных розыгрышей, тогда как у итальянки Ясмин Паолини, находящейся на второй позиции по виннерам, — 475.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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