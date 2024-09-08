Арина Соболенко: после потери отца моей целью было вписать нашу фамилию в историю тенниса

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась высказалась о значении победы в финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой, вспомнив отца. Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

«После того, как я потеряла отца, моей целью было вписать нашу фамилию в историю тенниса. Когда я вижу своё имя на трофее, я горжусь своей семьёй за то, что она не отказалась от своей мечты», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Для Соболенко эта победа стала третьей на турнирах «Большого шлема» и первой на US Open.

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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