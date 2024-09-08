Арина Соболенко: после потери отца моей целью было вписать нашу фамилию в историю тенниса

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко высказалась высказалась о значении победы в финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 над шестым номером рейтинга WTA американкой Джессикой Пегулой, вспомнив отца. Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«После того, как я потеряла отца, моей целью было вписать нашу фамилию в историю тенниса. Когда я вижу своё имя на трофее, я горжусь своей семьёй за то, что она не отказалась от своей мечты», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Для Соболенко эта победа стала третьей на турнирах «Большого шлема» и первой на US Open.
Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке:
- 8 сентября 2024
-
06:29
-
06:08
-
05:32
-
04:49
-
04:37
-
04:21
-
04:03
-
03:45
-
03:30
-
03:11
-
02:54
-
02:28
-
02:13
-
02:02
-
02:00
-
01:49
-
01:47
-
01:39
-
01:28
-
01:11
-
00:18
-
00:05
- 7 сентября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:28
-
22:50
-
22:31
-
22:01
-
21:40
-
21:40
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:08