Соболенко высказалась о необычном жесте своего тренера, нанёсшего тату тигра на лоб

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представительница Беларуси в двух сетах обыграла шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. На пресс-конференции после матча спортсменку спросили о необычном жесте её тренера Джейсона Стейси, который нанёс временную татуировку тигра на голову.

«Джейсон обещал мне, что если я выйду в финал, он нанесёт его [тигра] себе на лоб. Хотелось бы, чтобы он был немного ниже… было бы круче, правда?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Фото: Скриншот из трансляции

Открытый чемпионат США проходил с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составил $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира являлась американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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