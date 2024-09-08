Соболенко выиграла US Open, Усман Нурмагомедов защитил титул в Bellator. Главное к утру
Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США — 2024, обыграв в финальном матче шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5, непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Александром Шаблием, защитив чемпионский пояс Bellator, российский нападающий Артём Дзюба в финальном матче любительского турнира стал участником громкого скандала, пнув футболиста. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко стала победительницей US Open — 2024.
- Усман Нурмагомедов выиграл бой у Александра Шаблия и защитил чемпионский пояс Bellator.
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