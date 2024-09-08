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8 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты US Open, футбол, Bellator, Усман Нурмагомедов, Арина Соболенко

Соболенко выиграла US Open, Усман Нурмагомедов защитил титул в Bellator. Главное к утру
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США — 2024, обыграв в финальном матче шестой номер рейтинга WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5, непобеждённый российский легковес Усман Нурмагомедов единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Александром Шаблием, защитив чемпионский пояс Bellator, российский нападающий Артём Дзюба в финальном матче любительского турнира стал участником громкого скандала, пнув футболиста. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко стала победительницей US Open — 2024.
  2. Усман Нурмагомедов выиграл бой у Александра Шаблия и защитил чемпионский пояс Bellator.
  3. Дзюба повздорил с игроком «Амкала» в любительском турнире, медийная команда ушла с поля.
  4. «Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу Альваро Фидальго — источник.
  5. «Краснодар» победил медийную команду ФК «10» в товарищеском матче.
  6. Паралимпиада-2024 в Париже: Россия переместилась на восьмое место в медальном зачёте.
  7. Футболист, которого ударил Артём Дзюба, прокомментировал данную ситуацию.
  8. Германия разгромила Венгрию со счётом 5:0 в матче Лиги наций УЕФА.
  9. Камилла Рахимова выиграла челленджер в Гвадалахаре.
  10. Нидерланды разгромили Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций УЕФА.
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