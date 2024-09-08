Соболенко изображала тигрицу, посылала поцелуи и отбивала мяч ногой. Фото финала US Open

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7 сентября в Нью-Йорке состоялся женский финал Открытого чемпионата США, в котором представительница Беларуси Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу. Игра продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Соболенко сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Пегулы четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Лучшие фото с матча Соболенко — Пегула в финале US Open — в фотоподборке «Чемпионата».

Отметим, что соперницы встречались на корте уже восьмой раз в карьере. Статистика личных встреч — 6-2 в пользу Соболенко.

Этот чемпионский титул стал для Соболенко первым в карьере на US Open и третьим на турнирах «Большого шлема». Ранее белорусская теннисистка дважды выигрывала Australian Open — в 2023 и 2024 годах.